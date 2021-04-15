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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر صور مصابي حادث قطار منيا القمح خلال تقديم الرعاية الطبية لهم

مصاب
مصاب

حصل موقع صدي البلد علي صور المصابين في حادث قطار منيا القمح خلال تلقيهم العلاج اللازم بمستشفي منيا القمح والبالغ عددهم 15 مصابا تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

ومن جانبه فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مصابي حادث قطار منيا القمح خرجوا جميعا من مستشفى منيا القمح العام باستثناء 3 مصابين فقط جار متابعة حالتهم وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

 

وأضاف الدكتور مسعود في اتصال هاتفي مع صدى البلد أن حادث خروج سيارتي قطار القاهرة ـ المنصورة أمام  مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح نتج عنه إصابة 12 شخصا خرجوا جميعًا من مستشفى منيا القمح العام باستثناء 3 مصابين فقط جار متابعة حالتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

 

وكان قد توجّه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لمستشفى منيا القمح العام عقب وقوع حادث خروج عربتي القطار أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح للاطمئنان على حالة المصابين والبالغ عددهم 12 مصابًا .

والذين جاءت بيانهم كالآتي:

أحمد سمير حسين  28 سنة ميت يزيد

محمد فرج صابر 18 سنة الصوة

محمود أسامة سعد 22 سنة المنيا

كريم جمال عبده 23 سنة  دكرنس

علي فتحي محمد 25 سنة المنيا

محمود العشري محمود 31 سنة السنبلاوين

عصام محمد صبحي 31 سنة المعادي

أحمد محمد 24 سنة السنبلاوين

عمرو محمد 23 سنة كوم حلين

مصطفى محمد عبد السلام 24 سنة بردين

حسين محمد عبد الفتاح 20 سنة العزيزية

السيد عبد العزيز السيد 32 سنة السنبلاوين

من جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية في بيان رسمي إلى توجه سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين ونقلهم على الفور إلى مستشفى منيا القمح العام وكذلك قيام رجال الدفاع المدني باستعدال العربتين الخارجتين عن القضبان وفتح الطريق.

 

وأضافت "عبد العظيم" أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية تم عمل كردون أمني في محيط الحادث للحفاظ على حياة المارة  وتسيير حركة السيارات.

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