هاني شنودة : أنا محظوظ للغاية وموسيقانا محبوبة في العالم كله

كشف الموسيقارهاني شنودة، عراب الموسيقى، عن طلب المخرج سمير سيف، قائلا: “سمير جالي عشان أعمل المزيكا للفيلم الخاص به، لافتاً إلى أن كان هذا ثاني فيلم يعمل به وكان لا يوجد خبرة كافية لديه”.

وأوضح "شنودة" خلال برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، :"أنا قولت لـ سمير هعمل التتر ولو عجبك هكمل معجبكش مش هكمل".

وأضاف "عراب الموسيقى": "أنا محظوظ للغاية، وربنا اداني اللي طلبته وزيادة شوية"، لافتاً إلى أنه أول شخص كسب شهادة الاستثمارمن البنك الأهلي كانت بـ 500 ألف وأول ما تم تحويلها لـ 10,000 هو أول شخص كسبها.

وأشار إلى أن الموسيقى يوجد فيها حظوظ و عدم حظوظ في لحن ينجح جدا و لحن لأ و موسيقتنا محبوبة في العالم كله.



