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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

والدة عروس تفسد حفل زفاف ابنتها بتصرفات غريبة.. تفاصيل وصور

والدة عروس تفسد حفل
والدة عروس تفسد حفل زفاف ابنتها بتصرفات غريبة

كشفت ضيفة في إحدى حفلات الزفاف عن تعجبها من أفعال والدة العروس لإفساد حفل زفاف ابنتها وذلك من خلال قيامها بعدد من التصرفات الغريبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية طالبت والدة العروس بحجز نفس غرفة زفاف ابنتها في فندق حفل الزفاف كما وصلت إلى الحفل متأخرة لتتمكن من من السير في الممر وتلفت انتباه الجميع.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن ضيفة حفل الزفاف أن والدة العروس الملقبة بـ “ ليندا”  قامت بتفكيك باقة ورد العروس لتزيين الكعكة الخالية من أي زينة عمدًا مما جعلها تنحرف إلى جانب واحد.

ووصف الناس سلوك “ليندا” في صفحة زفاف بمدينتهم برمينجهام الإنجيلزية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” بأنه عار على والدتها ما فعلته لإفساد حفل زفاف ابنتها.

 

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