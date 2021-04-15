والدة عروس تفسد حفل زفاف ابنتها بتصرفات غريبة.. تفاصيل وصور

كشفت ضيفة في إحدى حفلات الزفاف عن تعجبها من أفعال والدة العروس لإفساد حفل زفاف ابنتها وذلك من خلال قيامها بعدد من التصرفات الغريبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية طالبت والدة العروس بحجز نفس غرفة زفاف ابنتها في فندق حفل الزفاف كما وصلت إلى الحفل متأخرة لتتمكن من من السير في الممر وتلفت انتباه الجميع.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن ضيفة حفل الزفاف أن والدة العروس الملقبة بـ “ ليندا” قامت بتفكيك باقة ورد العروس لتزيين الكعكة الخالية من أي زينة عمدًا مما جعلها تنحرف إلى جانب واحد.

ووصف الناس سلوك “ليندا” في صفحة زفاف بمدينتهم برمينجهام الإنجيلزية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” بأنه عار على والدتها ما فعلته لإفساد حفل زفاف ابنتها.

41732538-9468417-A_mortified_wedding_guest_has_revealed_how_she_once_watched_on_a-a-37_1618375601321

41732536-9468417-The_mother_of_the_bride_nicknamed_Linda_in_the_horrific_story_wa-a-23_1618386265991

41737896-0-image-a-22_1618386265988