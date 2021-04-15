أمريكا تعتزم فرض عقوبات على روسيا

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بروسيا.

وقالت المصادر إن واشنطن تستعد لتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قد يتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن هذه الخطوات المحتملة ستشمل فرض عقوبات على أجهزة استخباراتية روسية، وطرد المزيد من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه العقوبات بدعوى الرد على الهجوم السيبراني واسع النطاق الذي تعرضت له العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الولايات المتحدة، ديسمبر الماضي، الذي رفضت موسكو مزاعم وقوفها ورائه.