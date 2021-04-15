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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميني تطلق جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة | صور

ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة.. صور

ميني تكشف عن جون
ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة | صور

أعلنت شركة ميني لإنتاج السيارات، عن تقديمها للسيارة جون كوبر وركس الجديدة، والتى تاتى بتصميم جديدة ومعدات قياسية أكثر ، والتى تتمتع السيارة بالملامح المميزة لسيارات العلامة ميني .


تستمد السيارة ميني جون كوبر وركس موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بتقنية MINI TwinPower Turbo التي تم تطويرها بخبرة السباقات، والذي ينتج قوة 231 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر. 
 

يتصل محرك ميني جون كوبر وركس موديل 2022 بناقل حركة يدوي قياسي من ست سرعات، مع توافر خيار ناقل حركة ستريبتونيك سبورت من ثماني سرعات. وتتسارع السيارة من الصفر إلى سرعة 100 كم/ س في 6.3 ثانية.

 

تظهر السيارة ميني جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة ، بشكل خارجى يحتوى على مصابيح أمامية دائرية LED، والشبكة الأمامية السداسية التي يقطعها أفقيًا قضيب أحمر يتناغم مع اللمسات الحمراء الموزعة على أغطية المرايا الجانبية والسقف وغطاء المحرك ، وتنطلق السيارة على عجلات قياسية مقاس 17 بوصة، وتتوافر عجلات معدنية اختيارية مقاس 18 بوصة.

 

أما المقصورة الداخلية للسيارة مسنس جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة ، فتاتى بمقاعد رياضية مريحة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة تتصل بنظام تشغيل جديد يتيح إمكانية اختيار وظائف السيارة والتحكم فيها وبرنامج الصوت والملاحة والتواصل والتطبيقات أكثر سهولة.
 

كما يمكن للعميل الاختيار بين أكثر من حزمة اضافية من بينها تدفئة عجلة القيادة، والتحذير من مغادرة المسار المتضمن في مساعد القيادة ووظيفة Stop & Go للتحكم النشط في السرعة ، تمت إضافة نظام التحكم في مسافة الركن (PDC) المزود بأجهزة استشعار في الجزء الخلفي من السيارة إلى المعدات القياسية للسيارة.

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مينى السيارة جون كوبر وركس موديل 2022 السيارة جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة

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