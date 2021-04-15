بعد محادثة بايدن وبوتن .. واشنطن تتراجع عن قرار السفن الحربية

تراجعت الولايات المتحدة عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود هذا الأسبوع عبر مضائق تركية، وذلك في خضم تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن عبور السفينة الأميركية الأولى الذي كان مقررا، الأربعاء، لم يحصل.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مسؤولين أتراك قولهم إنه تم العدول عن نشر السفينتين الحربيتين الذي كان مقررا الأربعاء والخميس، وإن أنقرة لم تبلغ بأي تأجيل.

وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي أنها بلغت من خلال قنوات دبلوماسية أن سفينتين حربيتين أميركيتين "ستعبران باتجاه البحر الأسود" وتبقيان في المنطقة حتى الرابع من مايو.

لكن لم يرد أي تأكيد من واشنطن سواء حول نشر السفينتين في البحر الأسود أو إلغاء ذلك.

ويتعين على واشنطن إبلاغ أنقرة قبل 15 يوما على الأقل من عبور سفنها الحربية لمضيقي البوسفور والدردنيل، وذلك بموجب شروط اتفاقية مونترو لعام 1936.