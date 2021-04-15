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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يكشف حالة المصابين من لاعبي الفريق استعدادا للنادي الأهلي

الزمالك
الزمالك

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حالة جميع لاعبي فريق القلعة البيضاء الطبية، مشيرا إلى أنهم جاهزين للمشاركة في لقاء القمة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، يوم الأحد المقبل، في لقاء القمة المؤجل من الأسبوع الرابع في دوري WE المصري.


وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك: "جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الأهلي، عبد الله جمعة كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة وهو في المرحلة الاخيرة من التعافي ومن المحتمل أن يكون متواجدا خلال المباراة القادمة".

وأضاف طبيب الزمالك: "لا يوجد أي مشاكل طبية في الفريق، اللاعبين غابوا بقرار فني من كارتيرون".

واختتم أسامة تصريحاته: "هناك ضغط في المباريات ووضعنا نظام معين للاعبين، وسنهتم بالقيام باستشفاء اللاعبين وليس لدينا خيارات كثيرة، وليس لدينا رفاهية الاختيار".

الأهلى الزمالك محمد أسامة طبيب الزمالك كارتيرون عبد الله جمعه

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