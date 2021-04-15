عاجل
مدرب المريخ: ثنائي الأهلي من طراز فريد وأتمنى تدريب شيكابالا يوم ما حدث في 3 رمضان.. تُوفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول.. وحادثة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية تقرير المخابرات الأمريكية| الصين وروسيا وإيران على رأس التهديدات .. وتحذيرات من عودة داعش والقاعدة.. كورونا وتغير المناخ وأمراض جديدة في الطريق برنامج خمس نجوم.. نور اللبنانية تعاون صابر الرباعي في خناقة شوارع اليوم الفرصة الأخيرة للتقديم بالمقترحات البحثية في برنامج امحوتب المصري الفرنسي.. عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شمعة تتسبب في مصرع أم ورضيعتها ذات الـ10 أشهر

شمعة تتسبب في مصرع
شمعة تتسبب في مصرع أم ورضيعتها ذات الـ10 أشهر.. صورة أرشيفية

لقيت أم شابة في الـ29 من عمرها ورضيعتها ذات الـ10 أشهر مصرعهما جراء حريق نشب في محل إقامتهما بإحدى ضواحي "جوهانسبرج"، أكبر مدن جنوب إفريقيا، وذلك في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بعد أن أشعلت الأم شمعة عند انقطاع الكهرباء.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية حول الحادث، فقد كانت الأم "أماندا بويسن" وابنتها "كايلا" نائمتين وقت اندلاع الحريق المروع، وعُثِر هلى جثتيهما متفحمتين وسط الرماد بعد أن حاول جيرانهما السيطرة على ألسنة اللهب وإنقاذهما.

اقرأ أيضًا: بسبب كلب.. هجوم مروع على سيدة مسنة يصيبها بالصدمة

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مالكة العقار السكني، الذي كانت "بويسن" تقيم فيه برفقة رضيعتها، قولها إن الكهرباء انقطعت قبل خلود الضحيتين للنوم مباشرة وهي تعتقد أن الأم أشعلت شمعة للحصول على إضاءة وتركتها مشتعلة، وهو ما أدى إلى نشوب الحريق.

وأضافت مالكة العقار: "وفاتهما بهذا الشكل أمر أليم.. لم نتمكن من إنقاذهما"، مؤكدة أن الجيران بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الضحيتين لكن دون جدوى، وأشارت إلى أنه لم تكن هناك صرخات صادرة من غرفة الأم وابنتها وبعد أن تمكن الجيران من إخماد الحريق في نهاية المطاف كانتا قد فارقتا الحياة.

اقرأ أيضًا: أصيب بالعمى.. هجوم وحشي على مراهق داخل قطار مزدحم.. صور

وأفادت إدارة الإطفاء المحلية بأنها قد تلقت بلاغًا بشأن الحريق بعد منتصف الليل بحوالي نصف ساعة، ولدى وصول فريق من رجال الإطفاء كان بعض السكان المحليين يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب وأبلغوا رجال الإطفاء بوجود أشخاص داخل المسكن المحترق؛ وتم إخماد الحريق بعد نصف ساعة من الإبلاغ عنه.

وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء بأنه قد عُثِر بعد السيطرة على الحريق على جثتين متفحمتين بجوار فراش بإحدى غرف النوم، وفتحت الشرطة تحقيقًا للتوصل إلى سبب وملابسات اندلاع الحريق الذي أدي إلى الوفاة المأساوية للأم وابنتها.

شمعة تتسبب في مصرع أم وطفلتها
شمعة تتسبب في مصرع أم وطفلتها
الأم ضحية الحريق
الأم ضحية الحريق
الحريق الذي أودى بحياة الأم وابنتها نشب عقب انقطاع الكهرباء
الحريق الذي أودى بحياة الأم وابنتها نشب عقب انقطاع الكهرباء
الرضيعة ذات الـ10 أشهر
الرضيعة ذات الـ10 أشهر
أخبار منوعة حريق منزل انقطاع الكهرباء وفاة ام وابنتها جنوب افريقيا

موضوعات متعلقة

فاجعة عائلية .. حريق متعمد ينهي حياة أم وطفليها

أصيب بجروح مميتة أثناء عمله.. هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات

ترشيحاتنا

متعجبا من الحكم.. سمير عثمان: ركلتا جزاء الزمالك أمام الحدود غير صحيحتين

وكيل خطة النواب: دعم كبير للمدرسين بالموازنة العامة الجديدة

سنعاني على المستوى الأفريقي .. الأهلي ينتقد ضغط الجدول ومواجهة النصر بالإسكندرية

ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة.. صور

متوفى ومصابان.. انهيار عقار مكون من خمس طوابق بالدقهلية

عبد الحفيظ: هدف البايرن أمام باريس طبق الأصل من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

متوفى ومصابان.. انهيار عقار مكون من خمس طوابق بالدقهلية

محمد رمضان يثير دهشة المشاهدين حول أحداث مسلسله.. فيديو

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

السعودية.. أمر ملكي بتعيين مستشار جديد للملك سلمان

جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول السفر إلى القاهرة للتعاقد مع موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ