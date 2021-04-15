شمعة تتسبب في مصرع أم ورضيعتها ذات الـ10 أشهر

لقيت أم شابة في الـ29 من عمرها ورضيعتها ذات الـ10 أشهر مصرعهما جراء حريق نشب في محل إقامتهما بإحدى ضواحي "جوهانسبرج"، أكبر مدن جنوب إفريقيا، وذلك في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بعد أن أشعلت الأم شمعة عند انقطاع الكهرباء.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية حول الحادث، فقد كانت الأم "أماندا بويسن" وابنتها "كايلا" نائمتين وقت اندلاع الحريق المروع، وعُثِر هلى جثتيهما متفحمتين وسط الرماد بعد أن حاول جيرانهما السيطرة على ألسنة اللهب وإنقاذهما.

اقرأ أيضًا: بسبب كلب.. هجوم مروع على سيدة مسنة يصيبها بالصدمة

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مالكة العقار السكني، الذي كانت "بويسن" تقيم فيه برفقة رضيعتها، قولها إن الكهرباء انقطعت قبل خلود الضحيتين للنوم مباشرة وهي تعتقد أن الأم أشعلت شمعة للحصول على إضاءة وتركتها مشتعلة، وهو ما أدى إلى نشوب الحريق.

وأضافت مالكة العقار: "وفاتهما بهذا الشكل أمر أليم.. لم نتمكن من إنقاذهما"، مؤكدة أن الجيران بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الضحيتين لكن دون جدوى، وأشارت إلى أنه لم تكن هناك صرخات صادرة من غرفة الأم وابنتها وبعد أن تمكن الجيران من إخماد الحريق في نهاية المطاف كانتا قد فارقتا الحياة.

اقرأ أيضًا: أصيب بالعمى.. هجوم وحشي على مراهق داخل قطار مزدحم.. صور

وأفادت إدارة الإطفاء المحلية بأنها قد تلقت بلاغًا بشأن الحريق بعد منتصف الليل بحوالي نصف ساعة، ولدى وصول فريق من رجال الإطفاء كان بعض السكان المحليين يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب وأبلغوا رجال الإطفاء بوجود أشخاص داخل المسكن المحترق؛ وتم إخماد الحريق بعد نصف ساعة من الإبلاغ عنه.

وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء بأنه قد عُثِر بعد السيطرة على الحريق على جثتين متفحمتين بجوار فراش بإحدى غرف النوم، وفتحت الشرطة تحقيقًا للتوصل إلى سبب وملابسات اندلاع الحريق الذي أدي إلى الوفاة المأساوية للأم وابنتها.

شمعة تتسبب في مصرع أم وطفلتها

الأم ضحية الحريق

الحريق الذي أودى بحياة الأم وابنتها نشب عقب انقطاع الكهرباء