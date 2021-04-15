سنعاني على المستوى الأفريقي .. الأهلي ينتقد ضغط الجدول ومواجهة النصر بالإسكندرية

انتقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغط المباريات بجدول الدوري، وكذلك مواجهة فريق النصر بمحافظة الإسكندرية فى كأس مصر.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر بتجاوز النصر بنتيجة 2-1، في مباراة دور الـ32 للمسابقة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي "هناك أمر محير بالنسبة لي وأمر لم أجد له أي حل، لماذا لعبنا أمام النصر في الإسكندرية، نحن نحب المدينة ونأتي لها صيفاً وشتاءً، لكن لماذا نحن والنصر نلعب هنا؟".

وتابع "لا أجد أي مبرر لهذا الأمر، النصر خاطب اتحاد الكرة لنقل المباراة للقاهرة، لا يوجد أي تفسير، قالوا أرض محايدة، اذا لماذا لم نلعب في الكلية الحربية أو بتروسبورت أو المقاولون العرب، ملعبنا السلام وملعب النصر استاد القاهرة".



وشدد "أي حكمة أو منطق يقول أننا يجب أن نسافر خارج القاهرة من أجل مبدأ تكافؤ الفرص مع الزمالك الذي لعب في السويس مع فريق من الإسكندرية وهو حرس الحدود".

وصرح "في الدور الثاني سنلعب مع الزمالك يوم 10 مايو، وسنلعب يوم 6 في الإسكندرية مع الاتحاد، هل سيواجه الزمالك في نفس اليوم سموحة في السويس من أجل تكافؤ الفرص؟، لا يوجد منطق، في النهاية القرعة من وضعت ناديين من القاهرة وجهاً لوجه".

وانتقد مدير الكرة بالنادي الأهلي جدول الدوري قائلاً "لقد جلسنا مع اتحاد الكرة من أجل وضع حل للمباريات والضغط ومساعدة الأندية التي تلعب في دوري أبطال أفريقيا، لقد اقترحنا أن نلعب مباراة الكأس بين مباراتي أفريقيا، كنا قد ضمنا التأهل، لماذا لم يحدث هذا، لا أعلم".

وأكد "لا يوجد فريق في العالم يلعب هذا الكم من المباريات في وقت قصير، هنا تجعلنا نعاني قبل مباراتنا الأفريقية في ربع النهائي، سنلعب يوم 18 و21 و27 و30 إبريل، ثم 3 و6 و10 مايو، وبعد ذلك مباراتي ربع النهائي".

واختتم "من وضع جدول الدوري كان يجب أن يراجع الأندية ويقوم بالتنسيق من أجل الصالح العام".