أبرزها تعزيز صحة القلب .. الفوائد الصحية لتناول الشوفان

الشوفان من أكثر الحبوب فائدة صحية، فهو مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الهامة.

تشير الدراسات إلى أن رقائق ودقيق الشوفان لهما العديد من الفوائد الصحية ومنها فقدان الوزن، وانخفاض مستويات السكر في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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فيما يلي 5 فوائد صحية لتناول رقائق ودقيق الشوفان يقدمها موقع برايت ساي:

فوائد الشوفان ورفع المناعة

يعد الشوفان مصدرا جيدا من الكربوهيدرات والألياف ويحتوي الشوفان على فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.

فوائد الشوفان وحماية القلب

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي لها فوائد عديدة و يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ويعزز بكتيريا الأمعاء الصحية ويزيد من الشعور بالامتلاء.

خفض مستويات الكوليسترول

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. أحد عوامل الخطر الرئيسية هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأظهرت العديد من الدراسات أن ألياف بيتا جلوكان الموجودة في الشوفان فعالة في خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار.

السيطرة على نسبة السكر في الدم

مرض السكري من النوع 2 هو مرض شائع يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ، عادة ما ينتج عن انخفاض الحساسية لهرمون الأنسولين.

قد يساعد الشوفان في خفض مستويات السكر في الدم ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو المصابين بداء السكري من النوع 2.