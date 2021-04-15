صاحب هدف النصر أمام الأهلي: سعيد بهدفي أمام بطل أفريقيا وأشكر زملائي على الأداء الرجولي

أبدى أحمد الصعيدي، نجم هجوم نادي النصر، سعادته بالهدف الذي أحرزه في مرمى الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 1/2 في دور ال32 ببطولة كأس مصر .

وقال أحمد الصعيدي: “بشكر ربنا على الأداء أولا وثم علي الهدف وقال إن النصر قدم مباراة جيدة ووجه الشكر للاعبين علي الروح العالية التي خاضوا بها اللقاء”.

وأضاف الصعيدي: "سعيد بهدفي في النادى الاهلى وبشكر زمايلى على الأداء الرجولي".

وأوضح مهاجم النصر، أنه كان من المتوقع الكرة العرضية من أحمد داهش خاصة وأنها جملة تطبق في التدريبات وأنه تحدث مع زميله أحمد داش عن هذه اللعبه قبل المباراة .

وتابع أحمد الصعيدي: "الأجواء كانت صعبه الأيام الماضية بعد قرار كابتن سيد عيد المدير الفني بالاستقالة وأنه كان قرار مفاجئ موجها له الشكر على ما قدمه للفريق جوال السنوات الطويلة الماضية وان الفضل في الأداء الجيد أمام النصر يعود بمجهودات سيد عيد مشيرا إلي أن النصر نادي كبير ولديه إدارة محترمة وتعهد اللاعبين جميعا على إظهار أفضل صورة للنصر .