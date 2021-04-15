محمد حليم: حكم مباراة الزمالك والحدود لم يكن على المستوى

انتقد محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، حكم مباراة الزمالك التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وكان حكم المباراة عمرو رمضان، قد أشهر بطاقة حمراء للاعب الحرس أحمد قطاوي، كما احتسب ركلتي جزاء للزمالك، سُجل منهما الهدفين الثاني والثالث.

وقال حليم في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "تن" ببرنامج "البريمو": "مع احترامي حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء".

وأضاف: "الكرة التي أشهر بها بطاقة الطرد، هي احتكاك طبيعي جدًا لدرجة أن حميد أحداد لاعب الزمالك قام واستكمل اللعب ولكن فوجئنا جميعًا باستخراج بطاقة الطرد للاعب في الدقيقة 17 من عمر المباراة".

وأردف: "ركلتا الجزاء بهما شك كبير جدًا، لا أحب الحديث عن التحكيم ولكن الأمر زاد عن الحد".

وتابع: "الزمالك يمتلك أفضل قائمة لاعبين في مصر، والأساسيين مثل البدلاء، وأرى أن خروجهم من بطولة إفريقيا مفاجأة غير متوقعة".

واختتم: "الأهلي والزمالك والوداد من أفضل ثلاث فرق في قارة إفريقيا".