أحمد مكي معلقا على أحداث الحلقة الثانية من الاختيار: أقول لعيالك إزاي دلوقتي

نشر الفنان احمد مكي صورة جديدة عبر صفحته الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر مكي في الصورة برفقة الفنان أحمد فهمي من مشهد استشهاد الاخير من مسلسل "الاختيار 2".

حيث علق مكي علي الصورة قائلا: أقول لعيالك ازاي دلوقتي!

#الاختيار٢".

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ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.