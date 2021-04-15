ذكرى ميلاد المعلم حنفي .. أبرز المحطات فى حياة عبد الفتاح القصري

تحل اليوم 15 من أبريل ذكرى ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية، ويعد أحد عمالقة الكوميديا فى السينما المصرية .



ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحاطت فى حياة عبد الفتاح القصرى ..

ولد عبدالفتاح القصري في أبريل عام 1905 بحي الجمالية لعائلة ثرية تتاجر في الذهب، وعشق التمثيل منذ صغره وتبناه نجيب الريحاني وطلب منه التفرغ للفن.

درس القصري بمدرسة الفرير الفرنسية وتخرج في مدرسة القديس يوسف بالخرنفش، وبدأ مشواره الفني من خلال الالتحاق بفرقة عبدالرحمن رشدي، وعقب انضمامه إلى فرقة نجيب الريحاني انطلق القصري نحو المجد .

من أشهر أدواره دور "المعلم حنفي" في فيلم "ابن حميدو" مع الفنان إسماعيل يس، الذي ارتبط معه في الكثير من الأفلام، كما ارتبط بأفلام نجيب الريحاني وكان فيلم "سكر هانم" عام 1960 هو آخر أفلامه.

ورغم شهرته مات وحيدا لا يتذكره أحد، فقد عانى من عدة أمراض ألزمته منزله، كما أصيب بالعمى وتعرض لخيانة من زوجته التي نهبت كل ممتلكاته وطلبت منه الطلاق للتزوج من شاب صغير السن، كان القصري يعطف عليه ويعتبره كابنه.

