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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات تجعلك الأجمل يوم الزفاف

نصائح لتطبيق مكياج عيون العروس لإطلالة ملائكية

مكياج عيون العروس
مكياج عيون العروس

حفلات الزفاف، هي أهم حدث في حياة المرأة، وتريد المرأة حقًا أن تبدو مثالية في يوم الزفاف وتتحدث العيون عن الأحجام ويمكن للجميع قراءة عيون العروس البراقة.
 

نصائح قبل وضع مكياج العين:

 

1) قومي بعمل الحاجبين دائمًا قبل يوم الزفاف، إن عمل الحاجبين في نفس اليوم يظهر تهيجًا وإحمرارًا قد يفسد المظهر طوال اليوم.

2) النوم جيدًا دائمًا لتجنب التورم والهالات السوداء تحت العينين.

3) شراء المنتجات اللازمة لمكياج العيون إذا قام بها الشخص بنفسه والتي تشمل:

ظلال العيون ، الفرش ، الرموش أو الرموش الصناعية والأنسجة والأساس الكونسيلر

آيلاينر ، ماسكارا ، أو كحل قلم رصاص

الخطوة 1:
ابدأ بترطيب وتنظيف الوجه والرقبة تمامًا، ادمجي كريم أساس يناسب نوع البشرة وضعيه على الرقبة والوجه بنمط موحد.

الخطوة 2:
الآن ضعي الكونسيلر على العينين وعلى الهالات السوداء والبقع الداكنة لتتناسب مع لون البشرة، للحصول على نغمة خالية من العيوب ، انتقل إلى الخطوة 3.

الخطوه 3:
اختري دائمًا ظل العيون الذي يتناسب مع لون الفستان واللون الذهبي مع مزيج من الأسود الدخاني يناسب ألوان الفستان. استخدمي فرشاة ذات علامة تجارية جيدة ذات جودة عالية وضعي ظلال العيون فوق الجفن مباشرة ، وفوق التجعد ، بدءًا من جانب الأنف ثم التحرك نحو الخارج.

الآن ضعي طبقة أخرى من الغطاء مرة أخرى ، وضعي حدودًا باتجاه زاوية العين وامزجي الظل جيدًا،تساعد هذه الطريقة في موازنة النغمات بالتساوي.

الخطوة الرابعة:
عادة ما يتم تطبيق مظلل العيون ذات الماركة بشكل طبيعي، لا تضعي طبقة سميكة من مظلل العيون لأننا نركز على الجفن أكثر من الجزء السفلي للعينين.

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