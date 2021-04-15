مدرب المريخ: ثنائي الأهلي من طراز فريد وأتمنى تدريب شيكابالا يوم ما

قال كلارك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، إن غياب علي معلول ظهير الأهلي، خلال مباراتهما في دوري أبطال إفريقيا، كان مكسبًا كبيرًا لهم، مشيدًا بشيكابالا نجم نادي الزمالك.

وكان المريخ تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كلارك خلال تصريحات لبرنامج "البلدوز" على قناة "الشمس": "غياب علي معلول عن اللقاء مكسب كبير لنا، لأن خطتنا كانت تعتمد في المقام الأول على إيقافه".

وأضاف: "الأهلي يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين لكن من واقع مشاهدتي لمباريات الفريق السابقة محمد مجدي أفشة لاعب من طراز فريد وعمرو السولية أيضا لاعب رائع ، كما أن المريخ قدم مستوى مميزًا في مباراة الأهلي، ولا أستطيع توجيه اللوم للاعبين".

وأتم: "شيكابالا لاعب الزمالك رائع وأتمنى تدريبه في يوم من الأيام، لأنه يمتلك قدرات كبيرة وقادر على تغيير مسار المباراة في أي وقت عند مشاركته".