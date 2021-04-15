متعجبا من الحكم.. سمير عثمان: ركلتا جزاء الزمالك أمام الحدود غير صحيحتين

قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق، إن قرارات عمرو رمضان حكم مباراة الزمالك مع حرس الحدود، التي أقيمت أمس الأربعاء كانت فيها بعض الأخطاء تحديدا في قرارات ركلتي الجزاء للزمالك.

وأضاف عثمان خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2": "لاعب الزمالك لم يشعر بأن هناك خطأ تم ارتكابه ضده، واستكمل الهجمة بكامل قوته والكرة كانت تحت سيطرته كاملة، ولم تكن تستحق كارت أحمر للاعب النصر ، كان يجب على الحكم التأني قبل اتخاذ قراره".

وعن ركلة الجزاء الأولى للزمالك، أوضح: "قرار غير صحيح، الاحتكاك طبيعي جدًا، وأتعجب من قرار حكم المباراة، كنت أتمنى أن يكون هناك تركيز أكثر منه".

وأتم: "ركلة الجزاء الثانية، غير صحيحة أيضًا، لاعب حرس الحدود لمس لاعب الزمالك بيده فقط ولم يعيقه، وكان يجب استمرار الهجمة".

وكان الزمالك انتصر على حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.