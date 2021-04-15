أحمد الشناوي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام نادي النصر فى كأس مصر

قال أحمد الشناوي المحلل التحكيمي بقناة "أون تايم سبورت"، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق ركلة جزاء أمام النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء في كأس مصر.



الأهلي انتصر على النصر، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأضاف الشناوي خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "مروان محسن كان يستحق ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع النصر له".

وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يواجه إنبي.