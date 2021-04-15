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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طب حمزة طب جليلة.. أحمد السقا يستفز أمير كرارة في نسل الأغراب

صدى البلد

نشر الفنان أحمد السقا، فيديو عبر حسابه الرسمي إنستجرام من مسلسله" نسل الأغراب" أمام أمير كرارة.

 

وظهر في الفيديو بمشهد من الحلقة الثانية و هو يستفز أمير كرارة باسم زوجته و ابنه وكتب السقا معلقا:" طب حمزة طب جليلة".

 

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»،بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرةالشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أممختلفة.


 

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجلالتدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي فيكثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان

 

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