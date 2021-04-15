لا عقوبات على كهربا.. سيف زاهر يكشف مفاجأة موسيماني للزمالك قبل مباراة القمة

قال الإعلامي سيف زاهر، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يجهز مفاجأة لنادي الزمالك، في مباراة القمة، والتي من المقرر إقامتها يوم 18 أبريل من الشهر الجاري.

وأشار سيف زاهر عبر تصريحاته على قناة “أون تايم سبورت” إلى أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق قد شارك في أحد البرامج التلفزيونية بالتنسيق مع النادي، خلال الفترة الماضية.

وأضاف :" بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيفاجئ نادي الزمالك، بثلاثي يشارك لأول مرة في لقاء القمة، وسنكشف عنهم قبل المباراة بيوم واحد.

وأردف: محمود عبدالمنعم كهربا، شارك في أحد البرامج التلفزيونية خلال الفترة الماضية، وتحديدا برنامج مقالب، والنادي لن يوقع غرامة عليه بشكل نهائي، خاصة وأنه شارك في هذا البرنامج بالتنسيق مع إدارة النادي.

ونوه سيف زاهر، إلى أن "ماحدث من هجوم على محمود عبدالمنعم كهربا، لايجوز، خاصة وأن اللاعب شارك في هذا البرنامج وفقا للائحة التي تتواجد بالنادي، خلال الفترة الحالية".