بسبب فيل البحر .. ثلاثيني يواجه عقوبة السجن وغرامة 15 ألف جنيه

عوقب مواطن أمريكي في الـ30 من عمره بالسجن والغرامة على خلفية واقعة إطلاق النار على حيوان بحري يعد محميًا بموجب القانون حيث أرداه قتيلًا بطلق ناري، وذلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يشار إلى أن مطلق النار "جوردان جيربيش" أصاب حيوانًا بحريًا من نوع "فيل البحر الشمالي" برصاصة في رأسه أنهت حياته في الحال بالقرب من محمية بحرية في مقاطعة "سان لويس أوبيسبو" بالولاية الأمريكية في شهر سبتمبر لعام 2019.

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ووفقًا للإدارة الأمريكية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المهتمة بشئون علم المحيطات والطقس والمناخ، فإنه عند العثور على الحيوان البحري كانت زعانفة الذيلية مقطوعة.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، الأربعاء، أنه قد صدر ضد "جوردان جيربيش" في الآونة الأخير حكم بالسجن لمدة 3 أشهر في سجن فيدرالي، إلى جانب الإقامة الجبرية لمدة 3 أشهر مع البقاء قيد المراقبة لمدة عام وأداء خدمات مجتمعية لمدة 120 ساعة.

وألزمته المحكمة أيضًا بدفع غرامة قدرها ألف دولار، ما يعادل أكثر من 15 ألف جنيه مصري.

وأشير خلال محاكمة "جيربيش"، الذي كان يقيم في السابق بولاية كاليفورنيا لكن محل إقامته الحالي بولاية "يوتا"، إلى أنه توجه إلى منطقة مخصصة لمشاهدة المخلوقات البحرية بالقرب من محمية بحرية في وقت متأخر من الليل وقتل الحيوان البحري عمدًا بناءً على طلب من صديقه المخمور، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام أمريكية.

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وعُثِر على جثة الحيوان البحري في اليوم التالي مصابًا بطلق ناري في رأسه، واعترف "جوردان جيربيش" بما اقترفه في شهر ديسمبر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن "فيل البحر الشمالي" يعد من المخلوقات المحمية بموجب قانون حماية الثدييات البحرية.

فيل البحر الشمالي