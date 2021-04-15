جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم، لبحث أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي بطلب أمريكي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أبلغت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، أعضاء مجلس الأمن بوقوع أعمال "عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصوّرها" في تيجراي.

وقالت باتن، في جلسة عقدها المجلس، إن "العاملين في مجال الرعاية الصحية بالإقليم يرصدون يوميا حالات اغتصاب وحالات اغتصاب جماعي".

وفي 4 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" (الحزب الحاكم المحلي سابقا)، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.

وفي 23 مارس الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيجراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.