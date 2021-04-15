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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 831 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة.. النيابة تباشر التحقيقات في حادث قطار منيا القمح

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

الصحة: تسجيل 831 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

خروج 5 عربات من القضبان واشتعال النيران| تفاصيل جديدة عن قطار منيا القمح

السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار الشرقية عن القضبان

النيابة تباشر التحقيقات في حادث قطار منيا القمح

ننشر أسماء المصابين في حادث قطار منيا القمح .. صور

صحة الشرقية : خروج جميع مصابي حادث قطار منيا القمح من المستشفى باستثناء 3 فقط .. صور

الأردن .. محكمة أمن الدولة تتسلم قضية الفتنة بعد وقف تحريكها من الديوان الملكي

السعودية.. التحالف يعلن اعتراض 4 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين

متوفى ومصابان.. انهيار عقار مكون من خمس طوابق بالدقهلية

متعجبا من الحكم.. سمير عثمان: ركلتا جزاء الزمالك أمام الحدود غير صحيحتين

 

 

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