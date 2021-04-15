أخبار الرياضة.. الأهلي ينتقد جدول اتحاد الكرة.. مفاجأة موسيماني للزمالك.. حقيقة عقوبة كهربا وموقف مصابي الأبيض من القمة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

لا عقوبات على كهربا.. سيف زاهر يكشف مفاجأة موسيماني للزمالك قبل مباراة القمة

قال الإعلامي سيف زاهر، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يجهز مفاجأة لنادي الزمالك، في مباراة القمة، والتي من المقرر إقامتها يوم 18 أبريل من الشهر الجاري.

لهذا السبب.. سيد عبد الحفيظ يرفض التعليق على عودة رمضان صبحي للأهلي.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأحمر ظهروا بشكل مميز أمام النصر في كأس مصر، والفريق حقق المطلوب منه بالفوز والتأهل للدور المقبل بالبطولة.

تظلمات «الجبلاية» تكشف موقف شباب الزمالك من الإيقاف بعد الاستئناف على العقوبة .. فيديو

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن اللجنة لها الحصانة في قرارتها باعتبارها من اختيار الجمعية العمومية وليس اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن المتظلم من حقه الاستئناف على القرار خلال 10 أيام من صدور القرار.

الأهلي يكشف حقيقة تفاوضه مع لاعبي الزمالك.. وموقفه من التعاقد مع حارس جديد

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنهم لا يفكرون في دعم مركز حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، مشيراً إلى أن إدارة النادي لا تفكر على الإطلاق في التعاقد مع أي لاعب من الزمالك حتى لو متاح مجانًا.

إعارة مصطفى شوبير.. مجدي عبد الغني: الأهلي قرر التعاقد مع حارس خبرة بديلاً للشناوي

قال مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، إن لجنة الكرة في النادي الأهلي، وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، قد قررت التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بداية من الموسم المقبل.

عبد الحفيظ: هدف البايرن أمام باريس طبق الأصل من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هدف بايرن ميونيخ الألماني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، هو طبق الأصل، من هدف أيمن أشرف الذي تم إلغاؤه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف حالة المصابين من لاعبي الفريق استعدادا للنادي الأهلي

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حالة جميع لاعبي فريق القلعة البيضاء الطبية، مشيرا إلى أنهم جاهزين للمشاركة في لقاء القمة أمام النادي الأهلي.

الأهلي : هدفنا التجديد لرباعي الفريق ولم نتفاوض مع لاعب بيراميدز

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن الملابس الجديدة التي يتم الاتفاق عليها حاليًا تتعلق بالموسم الجديد، موضحًا أنهم لم يتفاوضوا مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ويعملون على تجديد عقود رباعي الفريق.