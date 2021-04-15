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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب النصر: مستوى الفريق الذي ظهر أمام الأهلي نتاج عمل المدرب الكبير سيد عيد

سيد عيد مدرب النصر
سيد عيد مدرب النصر السابق

أكد نافع السعيد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القاهري، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بطل مصر وأفريقيا النادي الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 1/2 في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.


وأضاف مدرب فى تصريحات عقب اللقاء:  "الشكل الجيد الذي ظهر به النصر هو نتاج عمل سيد عيد وأنه أكمل هذا العمل، وقدمنا أداءً جيدًا ولكن لم يحالفنا التوفيق في النتيجة".


وتابع: "فريق النصر مر بظروف صعبة الفترة الماضية بعد قرار سيد عيد المدير الفني بالاستقالة رغم تمسك مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق به لأقصى درجة ولكن سيد عيد فضّل الرحيل لخوض تجربة جديدة كونه تلقي عروضا أخرى".
 

النادي الأهلي كأس مصر نادي النصر سيد عيد نافع السيد

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