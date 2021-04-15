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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خامنئي يعترف بتقديمه معلومة خاطئة بشأن الاقتصاد الإيراني في خطاب للشعب

صدى البلد

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، بوجود معلومة خاطئة أوردها في خطاب له في مارس الماضي، تتعلق بالترتيب الاقتصادي لإيران على مستوى العالم.

وقال خامنئي في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، إنه "في خطاب ألقاه بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد في 21 مارس الماضي، ذكر أن إيران تحتل المركز الـ18 في الاقتصاد العالمي، لكن تبين أنها معلومة غير صحيحة وخاطئة، حيث أن هذا الترتيب يعود إلى قبل 5 أو 6 أعوام".

وأضاف المرشد الإيراني أنه "بعد ذلك الخطاب أبلغه عدة أشخاص بأن هذه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد الإيراني غير صحيحة".

وتابع أنه "أمر مكتبه بعد ذلك بفحص المعلومات التي ذكرها في خطابه، وقد اتضح أن ما ذكره غير صحيح وأن الأشخاص الذين أبلغوه كانوا على صواب"، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

ولم يشر خامنئي إلى الأشخاص أو المؤسسة التي قدمت له تلك الإحصائيات الخاطئة.

 

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