اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زينب صدقي

يوافق اليوم 15 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة زينب صدقي، والتي تميزت بدور الأم، وكانت حياة الراحلة تمتلئ بالعديد من المواقف الإنسانية.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن "زينب صدقى"..

-اسمها الحقيقى ميرفت عثمان صدقى واختارت "زينب صدقى" ليكون اسمها الفنى

-بدأت مسيرتها الفنة من خلال مسرح نجيب الريحانى وورمسيس

-تزوجت مرة واحدة ولم يدم زواجها الا 6 اشهر

- تبنت ابنة احد العاملين فى الاوبرا وعرفت بعدها بـ ميمى صدقى

- قدمت العديد من الافلا ابرزها " البنات والصف ، سنوات الحب ،الراهبة ،وفاء للابد "

-نالت الجائزة الأولى في التمثيل في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحى.