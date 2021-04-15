مصر تسجل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قناة السويس: الوصول لاتفاق يلائم كل الأطراف حول "الجانحة" قد يستغرق بعض الوقت

الناتو يعلن بدء سحب قواته من أفغانستان بحلول مايو

السعودية: لا يمكن اعتبار رفع إيران تخصيب اليورانيوم.. سلميًا

تدمير 5 صواريخ باليستية و4 مسيرات مفخخة أطلقت تجاه جازان

إثر محادثة بايدن وبوتن.. واشنطن تتراجع عن قرار السفن الحربية

البيت الأبيض: سنركز على محادثات إيران حتى لو أخذت وقتا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 831 إصابة و44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة.

ونقلت "الأنباء" عن بيان أصدرته هيئة قناة السويس ردت خلاله على التساؤلات الخاصة بتطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية إيفر جيفن، حيث قال إن التحقيقات في هذا الحادث مازالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول لاتفاق يلائم كل الأطراف وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن صاروخًا استهدف، مساء أمس، مطار أربيل الدولي في كردستان بشمال العراق حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، في آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في العراق.

ونقلت "الوطن" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية قوله إن المملكة تدعو إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة للمزيد من التوتر، وذلك غداة إعلان طهران عن قرارها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي إلى 60%.

وذكرت "الجريدة" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي، تجاه مدينة جازان، مشيرًا إلى أنه دمر 4 طائرات مسيّرة ومفخخة، أُطلقتها الميليشيات صوب جازان جنوبي السعودية.

دوليًا، أفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة عدت عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود هذا الأسبوع عبر مضائق تركية، وذلك في خضم تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت "الجريدة" أن حلف شمالي الأطلسي "الناتو" أعلن أن الحلفاء عازمون على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول مايو المقبل.

ونقلت "الوطن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها إن إيران ستشارك في اجتماعات فيينا، الخميس، والتي ستناقش الملف النووي الإيراني، مؤكدةً أن "تركيزنا هو على المحادثات الدبلوماسية مع إيران حتى وإن كانت ستأخذ وقتا طويلا".

