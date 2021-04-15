ديانج معلقا على فوز الأهلي أمام النصر: لا تتوقف عن القتال أبداً

نشر نجم وسط النادي الأهلي المالي اليو ديانج، صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ويظهر ديانج في الصور من مباراته امس أمام نادي النصر القاهري ضمن منافسات دور ال٣٢ من كاس مصر والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة ٢-١.

وعلق ديانج علي الصور قائلا : " لا تتوقف عن القتال أبداً ".



وانتقد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغط المباريات بجدول الدوري، وكذلك مواجهة فريق النصر بمحافظة الإسكندرية فى كأس مصر.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر بتجاوز النصر بنتيجة 2-1، في مباراة دور الـ32 للمسابقة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي "هناك أمر محير بالنسبة لي وأمر لم أجد له أي حل، لماذا لعبنا أمام النصر في الإسكندرية، نحن نحب المدينة ونأتي لها صيفاً وشتاءً، لكن لماذا نحن والنصر نلعب هنا؟".

وتابع "لا أجد أي مبرر لهذا الأمر، النصر خاطب اتحاد الكرة لنقل المباراة للقاهرة، لا يوجد أي تفسير، قالوا أرض محايدة، اذا لماذا لم نلعب في الكلية الحربية أو بتروسبورت أو المقاولون العرب، ملعبنا السلام وملعب النصر استاد القاهرة".

وعلي جانب اخر قال مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، إن لجنة الكرة في النادي الأهلي، وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، قد قررت التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بداية من الموسم المقبل.

وأكد عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه “ملعب البلدوزر” الذي يذاع عبر قناة “الشمس”، أن لجنة الكرة في الأهلي حصلت على موافقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد.

وشدد نجم الكرة المصرية السابق، على أن قائمة حراس النادي الأهلي بحاجة إلى حارس جيد قادر على حراسة عرين الفريق الأحمر، حال غياب محمد الشناوي، الحارس الأساسي للأهلي وحارس منتخب مصر.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي وافقوا على إعارة مصطفى شوبير، حارس الأهلي الشاب، الحارس الثالث في ترتيب الجهاز الفني، في نهاية الموسم الجاري، على أن يتم التعاقد مع حارس خبرة ليكون بديلا لمحمد الشناوي.