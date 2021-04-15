مصطفى درويش معلقا على دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر

نشر الفنان مصطفي درويش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر درويش في الفيديو برفقة الفنانة نيللي كريم من احد مشاهده من مسلسله الجديد ضد الكسر.

وعلق مصطفي درويش علي الفيديو قائلا :" هو كل مصيبه في الدراما البسها بقيت ايقونه الشر".



وكان قد أعلن الفنان مصطفى درويش، عبر صفحته الشخصية بتطبيق التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، انسحابه من مسلسل “كله بالحب” بعد عرض أولى حلقاته.



وكتب مصطفى درويش: "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب، ورفع قضية على الشركة المنتجة؛ لإخلالها بشروط التعاقد".

وسبق مصطفى دوريش في إعلانه، الفنان أحمد السعدني، حيث أعلن قبله عبر "فيس بوك" انسحابه من المسلسل، والذي كان سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.



وكتب السعدني: "أُعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة)، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي، ضد شركة الإنتاج؛ للخرق الواضح للعقد الموقع معها، متمسكاً بكافة حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى، ورمضان كريم".



مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من “أحمد السعدني وزينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري”، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.