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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من يومنا كعوبنا شايلة و مستحملانا.. عمرو سعد ينشر مشهدا من ملوك الجدعنة

صدى البلد

نشر الفنان عمرو سعد فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر عمرو سعد في الفيديو برفقة الفنان مصطفي شعبان من احد مشاهد مسلسلهم الجديد " ملوك الجدعنة".

وعلق سعد علي الفيديو قائلا:" إحنا من يومينا كعوبنا شيلانا و مستحمله شقانا #ملوك_الجدعنة علي اي حد معلمين إحنا من يومينا كعوبنا شيلانا و مستحمله شقانا بعتر كلامك بقي وشاً لوش عشان نلم وراك #عمرو_سعد ".

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وحقق العمل ردود أفعال واسعة منذ لحظة عرضه على المنصة أو القناة وتصدر تريندات اليوتيوب .


 

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان،إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدورفي إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

 

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