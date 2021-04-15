عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القدوة يعلن دعم مروان البرغوثي للترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية

صدى البلد

كشف عضو اللجنة المركزية المفصول من فتح، ورئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، عن نية الأسير مروان البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن القدوة في تصريحات صحفية له فور وصوله لقطاع غزة: “"قررنا في قائمة الحرية دعم وترشيح الأسير البرغوثي للرئاسة".

وأضاف أنه "سيلتقي بقيادة حركة حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية في غزة وكافة الجهات“"، مؤكدًا أنهم في الملتقى منفتحون على كافة الأطياف والحوار مفيد في تقليص مساحة الخلافات.

وأوضح القدوة أن "استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل، الذي دونه لا مجال للتقدم الفلسطيني، ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية، معتبرا أن قطاع غزة، حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة خاصة في مجال الانتخابات".

وأسس القدوة، قائمة "الحرية" بعد تحالفه مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، وذلك بعد فشل الأخير بالترشح ضمن قائمة حركة فتح.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، قرارا بفصل القدوة، على خلفية نيته تشكيل قائمة مستقلة عن حركة فتح.

 

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

أخبار الرياضة.. الأهلي ينتقد جدول اتحاد الكرة.. مفاجأة موسيماني للزمالك.. حقيقة عقوبة كهربا وموقف مصابي الأبيض من القمة

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحصل على خيارات استثنائية لخاصية الرسائل المختفية.. إل جي تخفض سعر هاتف LG Wing أكثر من النصف

قبل إعلانها رسميا .. تفاصيل مذكرة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية بكفر الشيخ اليوم

موجز السوشيال ميديا.. مصطفى درويش بعد دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر خلاص.. محمد رمضان يثير دهشة متابعيه.. ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول السفر إلى القاهرة للتعاقد مع موسيماني

محمد رمضان يثير دهشة المشاهدين حول أحداث مسلسله.. فيديو

السعودية : العمرة متاحة للجميع داخل وخارج المملكة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ