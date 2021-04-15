القدوة يعلن دعم مروان البرغوثي للترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية

كشف عضو اللجنة المركزية المفصول من فتح، ورئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، عن نية الأسير مروان البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن القدوة في تصريحات صحفية له فور وصوله لقطاع غزة: “"قررنا في قائمة الحرية دعم وترشيح الأسير البرغوثي للرئاسة".

وأضاف أنه "سيلتقي بقيادة حركة حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية في غزة وكافة الجهات“"، مؤكدًا أنهم في الملتقى منفتحون على كافة الأطياف والحوار مفيد في تقليص مساحة الخلافات.

وأوضح القدوة أن "استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل، الذي دونه لا مجال للتقدم الفلسطيني، ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية، معتبرا أن قطاع غزة، حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة خاصة في مجال الانتخابات".

وأسس القدوة، قائمة "الحرية" بعد تحالفه مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، وذلك بعد فشل الأخير بالترشح ضمن قائمة حركة فتح.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، قرارا بفصل القدوة، على خلفية نيته تشكيل قائمة مستقلة عن حركة فتح.