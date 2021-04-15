لحظة عثور عائلة أسترالية على ثعبان سام حي في وجبة طعام.. شاهد

وثقت سيدة مذعورة، لحظة عثور نجلها على ثعبان سام حي داخل "كيس من الخس" كان قد اشتراه من مركز شهير للتسوق في ضاحية "موسمان" الواقعة على الساحل الشمالي لمدينة "سيدني" الأسترالية، ونشرت الأم لقطات مصورة التقطتها للثعبان ظهر فيها قابعًا داخل كيس المشتريات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت لاحق.

كانت الأم، وتُدعى "ليزلي كون"، قد اتصلت في الحال بخبراء في التعامل مع الأفاعي والمخلوقات البرية طلبًا للمساعدة في التخلص من هذه المفاجأة المروعة.

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ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يُعتقد أن الثعبان الذي عثرت عليه الأم ونجلها يمكن أن يكون من سلالة خطيرة، وقد تدخلت مؤسسة أسترالية متخصصة في إنقاذ وحماية المخلوقات البرية من أجل السيطرة عليه وإخراجه من منزل العائلة.

ووجهت السيدة تحذيرًا للآخرين بعد مشاركتها اللقطات الخاصة بالثعبان القابع في كيس الخس، حيث حثت على ضرورة توخي الحذر عند شراء خضروات معبأة، وقوبل منشورها بالعديد من التعليقات من المتابعين الذين أعربوا عن ذعرهم حيال هذا الموقف.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن الثعبان الذي عُثِر عليه من نوع يُعرف باسم "Pale headed snake" أو "الثعبان شاحب الرأس"، ويمكن أن يصل طول ثعابين هذا النوع إلى 90 سنتيمترًا، وهو نوع سام يتغذى على الضفادع والزواحف والثدييات الصغيرة.

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ولم تُسجل حالات وفاة ناجمة عن لدغات هذا النوع، لكنها يمكن أن تسبب أعراضًا مرضية من بينها الصداع الشديد وتشوش الرؤية والألم الموضعي ونزيف غير طبيعي.

من جانبها، أفادت إدارة مركز التسوق بأنها تحقق في كيفية وصول الثعبان إلى داخل عبوة المنتج، حسبما جاء في صحيفة "The Sun" البريطانية.

ثعبان سام في وجبة طعام