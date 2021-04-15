موجز السوشيال ميديا.. مصطفى درويش بعد دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر خلاص.. محمد رمضان يثير دهشة متابعيه.. ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على شاهد

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نشر الفنان مصطفي درويش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر درويش في الفيديو برفقة الفنانة نيللي كريم من احد مشاهده من مسلسله الجديد ضد الكسر.

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر محمد في الصورة برفقة كلا من الفنانين (كريم عبد العزيز، احمد مكي، احمد فهمي وأمير كرارة) من مسلسل "الاختيار 2".

نشر عمرو سعد صورة لمسلسله ملوك الجدعنة على حسابه الرسمى على إنستجرام.

ويظهر فى الصورة نسب المشاهده فى كل البلدان على منصة شاهد و كتب معلقا:" الاعلى فى نسب المشاهدة فى مصر و لبنان و الاردن والسعودية و الكويت و المغرب و الإمارات وألمانيا و انجلترا و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية".

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويظهر محمد رمضان في الفيديو من أحد مشاهده في مسلسله الجديد "موسى".