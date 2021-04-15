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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. مصطفى درويش بعد دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر خلاص.. محمد رمضان يثير دهشة متابعيه.. ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على شاهد

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

 

مصطفى درويش معلقا على دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر

 

نشر الفنان مصطفي درويش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر درويش في الفيديو برفقة الفنانة نيللي كريم من احد مشاهده من مسلسله الجديد ضد الكسر.

 

محمد إمام يشارك متابعيه بصورة أبطال الاختيار ٢

 

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر محمد في الصورة برفقة كلا من الفنانين (كريم عبد العزيز، احمد مكي، احمد فهمي وأمير كرارة) من مسلسل "الاختيار 2".

 

ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

 

نشر عمرو سعد صورة لمسلسله ملوك الجدعنة على حسابه الرسمى على إنستجرام.

 

ويظهر فى الصورة نسب المشاهده فى كل البلدان على منصة شاهد و كتب معلقا:" الاعلى فى نسب المشاهدة فى مصر و لبنان و الاردن والسعودية و الكويت و المغرب و الإمارات وألمانيا و انجلترا و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية".

 

محمد رمضان يثير دهشة المشاهدين حول أحداث مسلسله.. فيديو

 

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويظهر محمد رمضان في الفيديو من أحد مشاهده في مسلسله الجديد "موسى".

 

 

 

مسلسل ملوك الجدعنة مسلسل الاختيار 2 مسلسل ضد الكسر مسلسل موسى دراما رمضان2021 اخبار السوشيال ميديا

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