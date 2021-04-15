عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تطرح كوستو ميني فان الجديدة في الصين

هيونداي تطرح كوستو ميني فان الجديدة في الصين.. صور

هيونداي كوستو الجديدة
هيونداي كوستو الجديدة

أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية منذ أسابيع عن السيارة هيونداي ستاريا بتصميمها المستقبلي المثير للاهتمام، والآن ظهرت صور ميني فان أخرى قادمة لهيونداي باسم كوستو في الصين  لإثبات أن فئة الميني فان تظل حاضرة بقوة في الأسواق .

تعتمد هيونداي كوستو الجديدة على محرك سعة 1500 سي سي بنزين بقوة 167 حصان، مقارنة بمحرك هيونداي ستاريا سعة 3500 سي سي بقوة 268 حصان .

تصميم شبك وأقواس عجلات هيونداي كوستو الجديدة مستوحى بشكل واضح من توسان، وتبلغ أبعاد السيارة 194.9 إنش للطول و72.9 إنش للعرض و68.2 إنش للارتفاع، ما يجعلها أصغر بشكل ملحوظ من ستاريا ميني فان ومن المتوقع تدشينها في معرض شانغهاي للسيارات خلال أيام .

و جاءت  هيونداي ستاريا بنسبة طول بلغت 5253 مم، و بعرض 1997 مم، مع قاعدة عجلات تقدر بـ 3273 مم، و تستمد السيارة قوتها عبر نوعين من المحركات، الاول سعة 2200 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 431 نيوتن/متر.

كما تتسارع السيارة من خلال نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 6 نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، و لكن يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، بقوة 268 حصان، مع عزم دوران 331 نيوتن/متر.

اخبار السيارات أسعار السيارات هيونداي ميني فان سيارات فان

موضوعات متعلقة

هيونداي تقدم قسيمة شرائية بقيمة 10,000 ريال في السعودية

رسميا.. إطلاق هيونداي i20 الرياضية 2021 فى مصر

ترشيحاتنا

بعد تعادل بيراميدز .. ترتيب هدافي الدوري المصري

وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

ضبط ١١ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال ٢٤ ساعة

البنا حكما لـ var.. تعرف على طاقم حكام قمة رمضان بين الأهلي والزمالك

نجم الأفريقي التونسي يكشف حقيقة اقترابه من خلافة فرجاني ساسي في الزمالك

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

هجمات إرهابية ممنهجة.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية 

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ