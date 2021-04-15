هيونداي تطرح كوستو ميني فان الجديدة في الصين.. صور

هيونداي تطرح كوستو ميني فان الجديدة في الصين

أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية منذ أسابيع عن السيارة هيونداي ستاريا بتصميمها المستقبلي المثير للاهتمام، والآن ظهرت صور ميني فان أخرى قادمة لهيونداي باسم كوستو في الصين لإثبات أن فئة الميني فان تظل حاضرة بقوة في الأسواق .

تعتمد هيونداي كوستو الجديدة على محرك سعة 1500 سي سي بنزين بقوة 167 حصان، مقارنة بمحرك هيونداي ستاريا سعة 3500 سي سي بقوة 268 حصان .

تصميم شبك وأقواس عجلات هيونداي كوستو الجديدة مستوحى بشكل واضح من توسان، وتبلغ أبعاد السيارة 194.9 إنش للطول و72.9 إنش للعرض و68.2 إنش للارتفاع، ما يجعلها أصغر بشكل ملحوظ من ستاريا ميني فان ومن المتوقع تدشينها في معرض شانغهاي للسيارات خلال أيام .

و جاءت هيونداي ستاريا بنسبة طول بلغت 5253 مم، و بعرض 1997 مم، مع قاعدة عجلات تقدر بـ 3273 مم، و تستمد السيارة قوتها عبر نوعين من المحركات، الاول سعة 2200 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 431 نيوتن/متر.

كما تتسارع السيارة من خلال نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 6 نقلات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، و لكن يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، بقوة 268 حصان، مع عزم دوران 331 نيوتن/متر.