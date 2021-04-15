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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مسلسل النمر الحلقة 2.. هنا الزاهد تساعد محمد إمام فى استرجاع ذاكرته.. الشركة المنتجة لمسلسل كله بالحب تعتذر لنجومها

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


مسلسل النمر الحلقة 2.. هنا الزاهد تساعد محمد إمام فى استرجاع ذاكرته

 

انطلقت اليوم ثاني حلقات مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام عبر قناة الحياة.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث المثيرة، نستعرضها لكم من خلال السطور التالية ...

بدأت الحلقة الثانية بذهاب "ملك" هنا الزاهد للاطمئنان على "كرم" محمد إمام فى شقة "شمس" نرمين الفقى.

وقام"كرم" محمد إمام بالهروب من شقة "شمس" نرمين الفقى، وتم القبض عليه بعد إخباره للشرطة بفقدان ذاكرته.

وتطورات أحداث الحلقة الثانية بمحاولة "ملك" هنا الزاهد " مساعدة "كرم" محمد إمام فى استعادة ذاكرته
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بعد انسحاب أحمد السعدنى ومصطفى درويش.. الشركة المنتجة لمسلسل كله بالحب تعتذر لنجومها

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “كله بالحب” بيان اعتذار لفريق العمل بعد أزمة إنسحاب الفنان أحمد السعدنى ومصطفى درويش

وتتضمن البيان التالى :" تتقدم إدارة شركة " سكرمو ميديا " للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل " كله بالحب “ وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلي راسهم النجم احمد السعدني و النجمه صابرين و النجم مصطفي درويش والفنانه نور قدري و باقي نجوم العمل كلا بإسمه ، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى”

“وتؤكد الشركة إنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذ المسلسل. ”


دينا الشربيني تريند تويتر بعد ثاني حلقات "قصر النيل"


تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل قصر النيل والذى تخوض به الماراثون الرمضاني 2021.


وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "قصر النيل"صراعات كاميليا (دينا الشربيني) ضد عائلة السيوفي، وذلك بعد زواجها من عم العائلة وكبيرها منصور السيوفي (صبري فواز)، فبدأت أولى الصراعات مع عايدة (ريهام عبد الغفور) لتثبت أنها أصبحت سيدة القصر، وكلامها هو الذي يجب تنفيذه، كما ذهبت إلى أخيها منير (عمر السعيد) المصوّر لتطلب منه “النيجاتيف” الخاص بصور نبيل السيوفي (نبيل عيسى) حتى تبعده عن أي مشاكل أو صراعات قادمة.

اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زينب صدقي

يوافق اليوم 15 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة زينب صدقي، والتي تميزت بدور الأم، وكانت حياة الراحلة تمتلئ بالعديد من المواقف الإنسانية.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن "زينب صدقى"..

-اسمها الحقيقى ميرفت عثمان صدقى واختارت "زينب صدقى" ليكون اسمها الفنى

-بدأت مسيرتها الفنة من خلال مسرح نجيب الريحانى وورمسيس

-تزوجت مرة واحدة ولم يدم زواجها الا 6 اشهر

- تبنت ابنة احد العاملين فى الاوبرا وعرفت بعدها بـ ميمى صدقى
 

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