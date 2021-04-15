وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية بكفر الشيخ اليوم

يتوجه اليوم الخميس، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيارة محافظة كفر الشيخ وذلك لتفقد عدد من المنشآت التموينية.

ومن المقرر أن تشمل جولته اليوم تفقد مركز خدمة بعد تطويره ببندر كفر الشيخ وذلك فى إطار مشروع تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة تموينية مطورة، بالإضافة إلى زيارة احد المجمعات الاستهلاكية (دلتا ماركت) ومخزن جملة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك فى إطار الاطمئنان على توافر كافة السلع التموينية والأساسية وانتظام صرفها للمواطنين، فضلاً عن زيارة مطحن كفر الشيخ والتابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وتفقد أعمال التطوير التي تمت.

ومن المقرر أيضاً المرور على أحد مخابز القطاع العام ومتابعة عملية صرف الخبز للمواطنين فى ضوء مواعيد عمل المخابز الجديدة والتي تم اقرارها خلال شهر رمضان المعظم، كما تشمل جولة المصيلحي تفقد الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك داخل محافظة كفر الشيخ.

وفى إطار استمرار موسم حصاد وتوريد محصول بنجر السكر سيتم المرور على مصنع شركة الدلتا للسكر بالحامول للوقوف على انتظام عملية التوريد من المزارعين وكذلك عملية الإنتاج داخل المصنع بعد عمليات التطوير والتحديث التي تمت.

ومن المقرر أن يرافق المصيلحي اليوم فى جولته كل من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ عماد حبيب وكذلك اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجمله و الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، و المهندس محمد عبد الغفار رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وعدد من القيادات التموينية والتنفيذية بالمحافظة.