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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

خضروات
خضروات

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أبريل2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

وتراوح سعر الطماطم من 1.25: 2.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس من 1.25: 2.7 جنيه للكيلو، وسعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الكوسة 2: 5 جنيه للكيلو.

 

وتراوح سعر الفاصوليا بين 5: 8 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان بلدي من 2: 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي من 2: 5 جنيه للكيلو ، والباذنجان الأبيض من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو.

 

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 3.5: 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 3.5: 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو ، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الملوخية بين 5: 7 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 3: 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2.5: 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو.

 

وسجل سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو، والبنجر من 2: 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10: 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7: 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 لواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها.

 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 - 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2- 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7- 10 جنيهات للكيلو.

 

وسجل سعر اليوسفى من 4 - 7 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 - 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر التفاح الأمريكى  من 17 - 23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13-  17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 -14 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 6 -8 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 - 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 - 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 - 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8-  18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 - 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 - 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8- 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 - 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 - 30 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الفراولة بين 4 - 7 جنيهات للكيلو، وسعر الرمان من 7 - 11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة من 4 -  7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب من 3 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32 - 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة.

 

وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو.

 

وسعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.

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