ارتفاع أسعار النفط 5% وسط تفاؤل بعودة الطلب

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% وسط تفاؤل حيال عودة الطلب غذاة تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبه بيانات المخزون الأمريكي، وذلك بعد أن عصفت إغلاقات مكافحة فيروس كورونا باستهلاك الوقود العام

الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار بما يعادل 4.6% ليتحدد سعر التسوية عند 66.58 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.97 دولار أو 4.9% عند 63.15 دولار.

وانخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا.

وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.

وارتفعت مخزونات البنزين 309 آلاف برميل، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 786 ألف برميل.

وانخفض مخزون نواتج التقطير 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع، في مقابل توقعات بأن يزيد 971 ألف برميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية توقع توازن العرض والطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

أضاف التقرير أنه قد يتعين على المنتجين ضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

وعلى نحو مماثل، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول اول أمس الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي 70 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي وباتت تتوقع نمو الطلب العالمي 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.

وتدعم بوادر تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب الأسعار في الآونة الأخيرة، لكن بطء توزيع اللقاحات في أنحاء العالم وتنامي إصابات كوفيد-19 في الهند والبرازيل يكبحان السوق.