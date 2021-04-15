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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال ساعة الذروة.. أم تنجب مولودها على جانب طريق سريع.. تفاصيل وصور

خلال ساعة الذروة..
خلال ساعة الذروة.. أم تنجب مولودها على جانب طريق سريع

أنجبت سيدة أسترالية مولودها في ممر مخصص للدراجات بجوار طريق سريع متعدد المسارات، بعد أن حالت حركة المرور الكثيفة على الطريق خلال ساعة الذروة دون قدرتها على الوصول إلى مستشفى الولادة في الوقت المناسب رغم أنها كانت على مسافة دقيقتين بالسيارة فقط منه.

 

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، فإن عملية الولادة مرت بسلاسة بفضل تدخل اثنين من المتخصصين تصادف مرورهما على الطريق للمساعدة.

 

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وأفاد التقرير بأن الأم "آيشلينج موهان" دخلت في مرحلة المخاض أثناء تواجدها في السيارة صباح أمس، الأربعاء، مما أجبر زوجها على التوقف على جانب الطريق المزدحم قبل وصولهما إلى مستشفى الولادة الواقعة جنوب مدينة "بريسبان"، عاصمة ولاية "كوينزلاند" بأستراليا.

 

وتدخل طبيب أطفال وقابلة متدربة كانا متواجدين على مقربة من سيارة الزوجين للمساعدة بعد أن سمعا استغاثة أحد المتواجدين على الطريق.

 

يذكر أن الزوجين كانا على بعد 200 متر من المستشفى عندما دخلت "موهان" في مرحلة الولادة وأصبح فيها رأس جنينها مرئيًا، واستطاع طبيب الأطفال الذي تصادف وجوده على مقربة منها توليدها بمساعدة القابلة المتدربة، ووضع الطبيب المولود في حضن والدته.

 

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وصرحت القابلة المتدربة التي ساعدت في توليد "آيشلينج موهان" لوسائل إعلام بأن الولادة كانت هادئة وسلسة على عكس المتوقع وبالنظر إلى الظروف غير المعتادة المحيطة بها.

 

وصرح الأبوان بأنهما استقبلا صبيًا، وهو طفلهما الثاني، لكنهما لم يختارا له اسمًا بعد.

أم تنجب مولودها على جانب طريق
أم تنجب مولودها على جانب طريق
العائلة والمولود الجديد
العائلة والمولود الجديد
ولادة على جانب طريق
ولادة على جانب طريق
الأم ووالد طفلها في حفل زفافهما
الأم ووالد طفلها في حفل زفافهما
منوعات ولادة مبكرة طريق سريع ساعة الذروة استراليا كثافة مرورية

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