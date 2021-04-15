ثالث أيام شهر رمضان .. تعرف على أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 15 أبريل 2021
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم، الخميس 15 أبريل 2021.
وتراوح سعر أسماك البلطي "1" بين 20-23 جنيها للكيلو،والبلطي "2" سجل 18.5-19.5 جنيه للكيلو، والبلطي الأسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.
كما تراوح سعر المكرونة الخليجي 32-38 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-70 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-130 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 90-150 جنيهًات للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.
فيما سجل المرجان"1" سعر يتراوح بين 29-35 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 42-48 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، والدنيس يسجل 90-110 جنيهات للكيلو.
وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 - 480 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 165 جنيهًا.