عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات ..أبوظبي تمدد إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية والبلدية حتى 30 يونيو

سياحة
سياحة

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تعميما قضى بتمديد إعفاء المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة من الرسوم السياحية ورسوم البلدية، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي، كجزء من حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشركاء وأصحاب المصالح لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، حيث ارتأت الدائرة أن تقدم مبادرات إضافية لدعم القطاع السياحي، وذلك من خلال تمديد الإعفاءات حتى 30 يونيو من العام الجاري.

وكانت الدائرة قد قامت بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لسنة 2020 بشأن مبادرات حزمة الحوافز الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك عبر إرسال القرارات والتعاميم التنفيذية اللازمة بشأنها للمنشآت الفندقية والسياحية، حيث تم إخطارهم بقرار الإعفاء من الرسوم السياحية والبلدية اعتبارا من تاريخ 16 مارس 2020.

وقال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي : " تجسد هذه الخطوة جهود الدائرة ورؤيتها المتمثلة في استدامة القطاع السياحي ودعمه وبخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة التي قد تواجه القطاع، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في مساندة الشركاء وأصحاب المصلحة لإعادة تنشيط القطاع السياحي وضمان تعافيه من آثار جائحة " كورونا" ، ويوفر للمنشآت الفندقية والسياحية الفرصة لتطوير وتحسين تجاربهم ومنتجاتهم " .

وأوضح الشيبة أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً إلى توحيد جهودهما بما يخدم مصلحة الإمارة للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً ومليئاً بالإنجازات والنجاحات رغم التحديات التي مرّ بها القطاع.

اقتصاد الامارات قطاع السياحة جائحة كوفيد-19 جائحة كورونا السياحة إمارة أبوظبي

ترشيحاتنا

الزراعة: مركز تجميع ألبان أبو قرقاص نموذج يحتذى به للقطاع الخاص

بسبب مستقبله مع ليفربول.. القلق يسيطر على محمد صلاح

لا دخان بدون نار.. الكرملين يهدد أمريكا بسبب العقوبات الجديدة

منظمة الأمم المتحدة تبحث استخدامات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة

مصر تدين الهجوم الإرهابى على مطار أربيل العراقي

دعاء ثالث يوم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق سوهاج- البحرالأحمر

الكاف يصدم الزمالك ويغلق صفحة أزمة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ