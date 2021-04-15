تحرك دولي عاجل ضد أديس أبابا بسبب ارتكاب جرائم حرب في تيجراي

صفعة لـ إثيوبيا ..

قالت منظمة العفو الدولية إن جنودًا إريتريين قتلوا ثلاثة أشخاص وجرحوا 19 آخرين على الأقل أثناء إطلاق نار على مدنيين عزل في مدينة عدوة في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

وأبلغ مصدر طبي وشهود وكالة فرانس برس بالحادث وتحدث طبيب من عدوة عن إصابة 19 شخصًا، عشرة منهم في حالة حرجة.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية سارة جاكسون في بيان إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأدخل 19 آخرين على الأقل إلى المستشفى جراء هجوم جديد مروع للقوات الاريترية ضد مدنيين في تيغراي".

وتابعت جاكسون أن "الهجمات المتعمّدة ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف".

وبحسب الشهادات التي جمعتها المنظمة، أطلق الجنود الإريتريون النار على سكان في الشارع الرئيسي للمدينة قرب محطة الحافلات.

وتؤكد هذه الشهادات تلك التي أبلغت عنها منظمة أطباء بلا حدود.

وطالبت منظمة العفو بفتح تحقيق دولي حول واقعة إطلاق النار هذه وحول الانتهاكات لحقوق الإنسان عموما، بما في ذلك حول احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت بعد اندلاع النزاع في تيجراي في الرابع من نوفمبر.

ويأتي الحادث الأخير بعد أكثر من أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدء خروج القوات الإريترية من المنطقة.

وأعلن أبيي في بداية نوفمبر 2020 إرسال الجيش الاتحادي إلى تيغراي لاعتقال قادة جبهة تحرير شعب تيجراي التي تتهم أديس أبابا قواتها بتنفيذ هجمات ضد المعسكرات العسكرية للقوات الاتحادية.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم تلك المنطقة آنذاك على السياسة الوطنية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.

وحصل الجيش الإثيوبي على دعم قوات من إريتريا الدولة التي تقع على الحدود مع تيجراي شمالا ومع منطقة أمهرة الإثيوبية المتاخمة للإقليم جنوبا.

وأعلن آبيي النصر في 28 نوفمبر بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.

ونفت أديس أبابا وأسمرة باستمرار أي مشاركة فعلية للقوات الاريترية في الحرب، ما يناقض شهادات السكان المحليين والمنظمات الحقوقية وعمال الإغاثة والدبلوماسيين وحتى بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين الإثيوبيين.

واعترف آبيي بوجود هذه القوات فيمارس.

وعدد الجنود الاريتريين الموجودين في المنطقة غير معروف وكذلك ما إذا كان أي منهم قد غادر الإقليم فعليا في الأسابيع الأخيرة.