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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عزومات رمضان ترفع أسعار الطيور على حساب اللحوم الحمراء بالدقهلية

للحوم
للحوم

لليوم الثالث على التوالى تسبب نمو الطلب على مختلف أنواع الطيور لارتفاع أسعارها على حساب اللحوم الحمراء بينما تراجع  الطلب على مختلف أنواع  الأسماك  فى أسواق محافظة الدقهلية اليوم مما ساهم فى خفض أسعارها وفقا لتقرير غرفة الدقهلية التجارية.

وبين تقرير المتابعة اليومية للغرفة التجارية بالدقهلية والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه أن الأسعار ارتفعت سواء داخل معارض أهلًا رمضان أو فى مختلف أنواع الأسواق الجملة والقطاعى والتجزئة للحوم البلدية والتى تراوحت بين 120 إلى  140 جنيهاً للكيلو فى الأسواق 

ولفت التقرير إلى أن أسعار اللحوم بالمعارض ومنافذ وطنية والمجمعات تراوحت بين 75 و85  جنيهًا للكيلو  بينما اللحمة الكبيرة البلدية تراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو، والكبدة المستوردة سجّلت 50 جنيهًا للكيلو ، واللحم  الجملى تراوحت بين 80 و90 جنيهًا للكيلو .

ونوة التقرير إلى أن  أسعار البروتين الابيض “ الدواجن ” واصل الارتفاع المستمر بالأسواق منذ اسبوع مضى نتيجة ارتفاع الطلب عليها بنسبة تتراوح ما بين 30 الى 35 % مقارنة قبل موسم شهر رمضان الكريم 

وارجع التقرير السبب الى استمرار ارتفاع اسعار العلف الداجنى لاول مرة فوق 8 آلاف جنيه للطن منذ ٣شهور ماضية فى تقلص اجمالى حجم الانتاج الداجنى اذ ارتفع سعر البط البلدى المسكوفى او البكينى الى مابين 55 و57 جنيها للكيلو ،والارانب بين 50 الى 55 جنيها ،وزوج الحمام الوسط بين 60 و65 جنيها،

وسحل سعر البانية من الدواجن البيضاء 80 إلى 85  جنيها للكيلو ، والدواجن البيضاء 35 الى  40  للكيلو القائم (حسب المنطقة)، والبلدى مزار43 الى 45 جنيها، والصدور بالعظم 47 جنيها، والاوراك بين 35 الى 37 جنيها للكيلو  ، والشاورمة الفراخ 70 جنيها 

 

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