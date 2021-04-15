30 أبريل.. حفل غنائي لـ نوران أبو طالب في دار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة نوران أبو طالب، لإحياء حفل غنائي يوم 30 أبريل على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

أكدت المطربة نوران أبو طالب، أنها بدأت بالدراسة العادية في المدارس حتى وصلت لدراسة الحقوق والمحاماة، موضحة أن والدتها مدرسة للغناء وهي من اقترحت عليها خوض التجربة بعد الدراسة العادية.

وأضافت "أبو طالب"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها سعيدة بهذه التجربة الدراسية ثم الدخول لمجال الفن، مؤكدة أن الموسيقى جزء كبير من شخصيتها.

يُذكر أن نوران طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان قلب الأم حكاية من كلمات أحمد حازم وألحان سامر جورج وتوزيع موسيقي إيهاب خالد فوزي.

