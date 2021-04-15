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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي هيل : هناك إمكانية لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار بـ لبنان

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي هيل

شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على "التزام أمريكا دعم لبنان"، لافتاً إلى أن "الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية".

ورأى هيل أن "هناك إمكانية اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات وستحصل على دعمنا".

وقال: "أمريكا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

وتابع المبعوث الأمريكي أن  “حزب الله ونشاطاته غير الشرعية يمنع قيام دولة مستقرة في لبنان”.

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