مياه الشرب بالمنيا إستقبال 4500 شكوى بالخط الساخن فى الربع الأول لعام 2021

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتكليفات كلا من اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فإنه تم استقبال 4527 شكوى من خلال إدارة خدمة المواطنين(الخط الساخن)خلال الربع الأول لعام 2021.

وأضاف الشهاوى أن عدد الشكاوى فى شهر يناير بلغ 1501 مياه وصرف صحى وفى شهر فبراير بلغت 1524 بينما بلغت فى شهر مارس 1521.

مضيفا أن الشركة وفرت العديد من وسائل التواصل خلال الفترة الأخير منها واتس ٠١٢٧١٢٨٧٥ وموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣والتليفون الأرضى 125 وتطبيق 125 للشكاوى الخاص بالقابضة بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للشركة كما أنه يتم التواصل مع وسائل الإعلام من خلال إدارة الإعلام بالشركة لنشر كافة التنويهات الخاصة بالأعطال أو الصيانة

وأكد الشهاوى أنه يتابع شخصيا هذه الشكاوى لمعرفة النقاط الساخنه والعمل على سرعة حلها وذلك لتوفير مستوى خدمة أفضل للمواطن المنياوى

وفي سياق متصل تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المخزن الأقليمى للأدوية بحى غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر المستلزمات الطبية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام المخزن الاقليمى للأدوية والذى يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي، واستمع المحافظ إلى شرح عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر ،كما تابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة ، لمواجهة احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية، كما تفقد مصنع تحضير وتعبئة الأدوية المتوقف عن العمل.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

كما تابع المحافظ، انتظام الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد سعد، مدير منطقة التأمين الصحي بالمنيا، وتأكد من مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.

وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.