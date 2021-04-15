بمشاركة 28 دولة ومنطقة.. انطلاق معرض الاستيراد والتصدير الصيني

انطلقت فعاليات الدورة الـ129 لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني، المعروف باسم معرض كانتون، اليوم الخميس وذلك عبر "الإنترنت" في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.



وقال المتحدث باسم المعرض "شيوي بينغ" –في تصريح اليوم- إن الشركات المشاركة قدمت أكثر من 7ر2 مليون منتج معروض، وهو ما يزيد بمقدار 230 ألف منتج عن الدورة السابقة، مشيرا إلى أن المعرض سيستمر حتى 24 أبريل الجاري، وهي المرة الثالثة التي يقام فيها المعرض عبر الإنترنت بعد حدثين افتراضيين عقدا في يونيو وأكتوبر من العام الماضي.



وأضاف بينغ أن 340 شركة من 28 دولة ومنطقة تشارك في المعرض الذي أعد حوالي 60 ألف كشك عرض لما يقرب من 26 ألف عارض محلي ودولي.



كما سيعرض الحدث 820 ألف منتج جديد، بزيادة حوالي 90 ألفا عن الدورة الماضية. وسيقيم المنظمون 137 إصدارا للمنتجات الجديدة من 85 شركة رائدة عبر الصور ومقاطع الفيديو وتكنولوجيات الواقع ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي (VR).



وتأسس معرض كانتون عام 1957، ويعد مقياسا مهما للتجارة الخارجية للصين، واجتذبت الدورة الـ128 ما يقرب من 26 ألف شركة محلية وأجنبية عرضت أكثر من 47ر2 مليون منتج.