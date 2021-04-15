السعودية.. تعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز مستشارا للملك سلمان بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكياً بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمرتبة وزير.



وبحسب بيان أوردته قناة “العربية” الفضائية، اليوم الخميس، فإن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14).



وأضاف البيان: "يعين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".