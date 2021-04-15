الأهرام للدراسات السياسية: إعادة بناء ما يسمى التحالفات بين الدول الاقتصادية الكبرى.. فيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه من المتوقع التطرق لعدة مشاورات وملفات خاصة خلال زيارة رئيس وزراء اليابان إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، لافتاً إلى أنه بالتأكيد سيؤكد بايدن على الوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان.



وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاونا بين الاقتصادين الأول والثالث عالميا فى مواجهة آثار جائحة كورونا، لتجاوز الجائحة، كما وعد جو بايدن بتوفير العديد من الوظائف وضخ أموال فى الفترة القادمة.

وأوضح أنه ربما ستتم إعادة بناء ما يسمى التحالفات بين الدول الكبرى الاقتصادية، منوها إلى أن الهند تحاول بناء شراكات أخرى لمواجهة النفوذ الصينى فى طريق الحرير، مؤكداً أن الاستراتيجيات الامريكية تبنى على العمل على التحالفات مع الشركاء القدامى.

